„U” Cluj produce surpriza etapei și câștigă pe terenul Rapidului!

Universitatea se întoarce în Ardeal cu toate punctele după meciul cu Rapid. Clujenii au câștigat cu 2-0 iar în acest moment ocupă locul 5 în Superligă.

Universitatea Cluj a câștigat meciul cu Rapid / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Universitatea - de netrecut, Rapid - de nerecunoscut sâmbătă seara, în Giulești. Cele două formații s-au întâlnit în Giulești, în etapa cu numărul #24 din Superligă, dar câștig de cauză la final au avut clujenii.

Oaspeții au semnat prima mare ocazie a meciului în minutul 8, atunci când șutul lui Ovidiu Bic s-a dus puțin pe lângă poartă. Vișiniii au răspuns prin Dobre și Moruțan, însă niciunul dintre oamenii de atac ai lui Gâlcă nu s-au dovedit a fi inspirați în fața porții lui Gertmonas.

Tabela avea să fie deblocată abia în partea secundă. Aflat la debutul pentru „U” Cluj și intrat pe teren de zece minute, Mendy (min. 67) a reluat în plasă în urma unui corner și a deblocat tabela lângă Podul Grant.

Două minute mai târziu, apărarea gazdelor a fost făcută din nou groggy, însă Macalou, scăpat singur cu Aioani, a ratat în duel de unu-la-unu cu portarul.

Leo Bolgado a fost la un pas să restabilească egalitatea pe tabelă în minutul 81, însă șutul său a trecut puțin pe lângă țintă. Aveau să marcheze tot oaspeții, la faza imediat următoare.

Mendy a driblat apărarea adversă și a fost faultat în careu de Aioani, iar Dan Nistor a marcat de la punctul cu var. A fost prima reușită a veteranului Universității în acest an, gol care a asigurat victoria echipei sale și o duce pe Universitatea Cluj până pe locul 5.

