Deac și Camora nu sunt singurii! Cine e „copilul” pe care CFR Cluj îl păstrează cu orice preț în echipă

CFR Cluj continuă să impresioneze în startul sezonului 2026. Este doar la un punct de zona play-off, în ciuda pierderii unor jucători importanți din lot. Echipa lui Pancu a obținut șapte victorii și un egal în ultimele nouă partide de campionat.

Cine e „copilul” pe care CFR Cluj îl păstrează cu orice preț în echipă | Foto: CFR 1907- Facebook

Printre jucătorii care și-au recăpătat rolul de titular se numără și mijlocașul Adrian Păun. Crescut în Academia CFR încă de la 14 ani, Păun, în vârstă de 31 de ani, va rămâne loial Gruiei până la retragere. Anunțul a fost făcut de oficialul clubului, Bogdan Mara, notează Fanatik.ro.

"Păun are contract pe viaţă cu noi. Până se retrage. El este copilul nostru, crescut de mic. De la 14 ani este la CFR. Sperăm că va rămâne aici. Este un jucător extrem de important, util. E CFR-ist de mic şi e important să ai astfel de jucători", a spus oficialul CFR-ului.

CFR Cluj își propune să continue parcursul solid din campionat, mizând pe fotbaliști crescuți în club și pe stabilitatea vestiarului, în încercarea de a-și consolida poziția în zona superioară a SuperLigii.

