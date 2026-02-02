Pancu s-a decis! Renunță la încă un jucător în lupta pentru play-off

CFR Cluj a ales să renunţe la încă un jucător în această perioadă de mercato.

Daniel Pancu este antrenorul CFR-ului din noiembrie 2025 / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Gruparea din Gruia a anunţat pe reţelele de socializare că nu se va baza pe Mateo Miclăuş (17 ani) în acest sezon, iar jucătorul va fi cedat sub formă de împrumut la Unirea Alba Iulia, în Liga 3.

Gruparea antrenată de Dragoş Militaru luptă pentru promovarea în eşalonul secund.

„Mult succes, Mateo Miclăuş! Cluburile CFR 1907 Cluj şi CSM Unirea Alba Iulia au ajuns la un acord privind împrumutul tânărului nostru jucător, Mateo Miclăuş, până la finalul acestui sezon!

Acesta va evolua alături de CSM Unirea Alba Iulia, în Liga a 3-a, pentru a acumula experienţă şi minute importante la nivel de seniori! Îţi urăm multă baftă, Mateo!”, au transmis clujenii.

