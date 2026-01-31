Emil Boc, la deschiderea Transylvania Open: „Clujul găzduiește tenis de cea mai bună calitate”

Turneul de tenis Transylvania Open a debutat la Cluj-Napoca, la BT Arena, cu meciurile din faza calificărilor. Evenimentul a adus în oraș jucătoare de top din circuitul WTA, dar și cele mai valoroase sportive din România.

Emil Boc, la deschiderea Transylvania Open | Foto: Emil Boc- Facebook

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a fost prezent la debutul competiției, a subliniat importanța acestui turneu pentru sportul românesc și pentru oraș, afirmând că Transylvania Open este cel mai apreciat turneu WTA 250 din lume.

„Este tenis de calitate la Cluj-Napoca. Avem o ediție puternică, cu jucătoare de top și cu sportivele noastre, pe care îi îndemn pe clujeni și pe români să le susțină”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Printre numele importante prezente la ediția din acest an se numără Emma Răducanu, câștigătoare de US Open, care revine la Cluj, Karolina Plíšková, Anastasia Potapova,câștigătoarea ediției precedente, dar și reprezentantele României: Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan și Gabriela Ruse.

Edilul afirmă că meciurile din calificări se desfășoară astăzi, 31 ianuarie, iar de duminică după-amiază va debuta tabloul principal al competiției, cu meciurile eliminatorii. De asemenea, Emil Boc a mai subliniat și nivelul ridicat al organizării, precizând că turneul beneficiază de dotări de ultimă generație, inclusiv sistemul electronic Hawk-Eye pentru arbitraj, similar celui utilizat la Australian Open.

„Avem terenuri impecabile, tehnologie modernă, jucătoare de top și un public extraordinar, așa cum Clujul a demonstrat de fiecare dată”, a mai spus primarul.

Transylvania Open se desfășoară la BT Arena și este considerat cel mai important turneu de tenis organizat în România, atrăgând anual atenția circuitului internațional WTA.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: