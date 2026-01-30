CFR Cluj câștigă cu Metaloglobus și se apropie și mai mult de locurile de play-off!

CFR Cluj a câștigat teren propriu în etapa cu numărul #24 din Superligă, scor 4-2 contra nou-promovatei Metaloglobus București.

CFR Cluj a evoluat pe teren propriu contra Metaloglobus / Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro

Oaspeții au început mai bine partida din Gruia și au deschis scorul încă din minutul 9. Visic a reluat în plasă din apropiere după o fază jucată ca la carte de gruparea antrenată de Mihai Teja.

CFR a revenit în joc imediat iar Alibek a restabilit egalitatea după doar 5 minute. Vârful transferat în această iarnă a punctat din fața porții după o pasă excelent venită de la Cordea.

Cum era de așteptat, gazdele s-au întors în atac, însă nici Muhar, de la distanță, nici Kun sau Cordea nu au fost mai inspirați la finalizare.

Partea secundă i-a adus în atac tot pe elevii lui Daniel Pancu, însă cei care aveau să marcheze au fost tot bucureștenii. Portarul Popa a scăpat printre picioare șutul lui Sârbu de la marginea careului iar verzii au preluat din nou conducerea pe tabela din Gruia.

Pasator la primul gol, Cordea avea să-și treacă numele pe lista marcatorilor cu douăzeci de minute înainte de final. Alibek a fost faultat în careu de portarul Gavrilaș iar fostul mijlocaș de la Al-Tai a înscris cu emoții de la punctul cu var.

Meriton Korenica i-a readus pe elevii lui Pancu pentru prima oară la conducerea meciului în minutul 89, când a înscris cu un șut de la distanță. Același Cordea avea să închidă tabela în minutul 90+1, atunci când a punctat din doar câțiva metri cu poarta goală.

Cu această victorie, vișiniii urcă până pe locul 8, cu 35 de puncte, la unul în spatele celor de la Oțelul Galați, dar având un meci mai mult disputat.

