Transylvania Open 2026. Româncele din calificări, eliminate. Astăzi începe tabloul principal

Pasionații de tenis au avut parte de o zi plină de emoții ieri, 31 ianuarie 2026, când Transylvania Open WTA 250 și-a desfășurat primul tur al calificărilor. Care au fost principalele evenimente?

Transylvania Open 2026. Româncele nu reușesc să treacă de calificări, astăzi începe tabloul principal | Foto: Transylvania Open- Facebook

Din păcate pentru fanii autohtoni, ambele jucătoare românce participante, Mara Gae și Briana Szabo, au fost eliminate din competiția de simplu, dar vor continua în probele de dublu.

Briana Szabo a cedat în fața italiencei Lucrezia Stefanini (locul 139 WTA), o jucătoare cu mult mai multă experiență, care a demonstrat superioritate încă din primele game-uri. Mara Gae a avut parte de o confruntare mai strânsă cu Maja Chwalinska (Polonia, locul 145 WTA), reușind să câștige câteva momente cheie, însă poloneza a închis partida după 76 de minute de joc.

Pe lângă rezultatele româncelor, s-au calificat în turul următor Tamara Zidansek, Kaitlin Quevedo, Iryna Shymanovich, Aliona Bolsova Zadoinov, Leyre Romero Gormaz și Daria Snigur, toate jucătoare cu clasamente solide și experiență în turnee WTA și ITF.

Programul zilei de duminică

Pe Terenul Central, meciurile de calificare încep la ora 11:00, urmate după-amiaza de primele partide de simplu de pe tabloul principal. Pe Terenul 2, publicul va putea urmări atât calificările, cât și primele meciuri din turul 1, inclusiv partidele de dublu ale jucătoarelor românce.

Accesul spectatorilor este gratuit, pe baza unui bilet cu valoare zero, disponibil la intrarea în BTarena.

