Tensiune la CFR Cluj! Pancu, în relații încordate cu doi dintre veteranii vestiarului

CFR Cluj pare să fi reintrat pe un trend ascendent în campionat odată cu instalarea lui Daniel Pancu ca antrenor principal.

Sub comanda sa, ardelenii au obţinut şase victorii şi o remiză în opt etape şi au revenit cu şanse reale în lupta pentru accederea în play-off. Cu toate că au vândut o parte dintre jucătorii importanţi în această iarnă, echipa a început excelent anul 2026.

CFR a câştigat cu Oţelul (1-0) şi cu FCSB (4-1), iar atmosfera din cadrul echipei este una excelentă, după multă vreme în care tensiunea a fost la cote înainte. Totuşi, în ciuda succesului de moment, în vestiarul echipei există şi acum jucători nemulţumiţi.

Este vorba despre Ciprian Deac şi Islam Slimani, doi dintre veteranii echipei. Primul a fost în centrul unui scandal la începutul lunii, atunci când Pancu a decis să nu-l ia în cantonamentul din Spania pe jucătorul cu cele mai multe titluri de campion din istoria CFR-ului.

„Avem o relaţie profesională. Dacă o să am nevoie de serviciile lui Deac, voi apela la el. Suntem OK, el trebuie să se antreneze în continuarea. Relaţia umană este doar de «Salut», «Salut». Eu sunt convins că el este supărat pe mine, dar echipa contează”, a spus Pancu, într-un interviu pentru ProSport.

Nici algerianul Slimani nu este în cele mai bune relaţii cu fostul jucător al Rapidului. Fostul atacant al lui Leicester este nemulţumit de minutele puţine pe care le primeşte din partea antrenorului.

„Slimani n-are nevoie de nici o prezentare. Este legendă în ţara lui, a fost jucător important în campionate gen Franţa sau Anglia. Este uşor nemulţumit că nu joacă mai mult, dar a plecat la naţională şi s-a întors abia pe 3 ianuarie. Din partea mea are tot respectul”, a încheiat tehnicianul.

