Coaliția taie din plățile către magistrați pentru a susține pachetul social

Guvernul a decis să reducă temporar cheltuielile bugetare destinate achitării unor drepturi câștigate în instanță de magistrați, pentru a putea finanța pachetul social fără creșterea deficitului. Măsura a fost agreată în cadrul ședinței coaliției de guvernare.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că Guvernul a avut de ales între două variante: fie majorarea deficitului bugetar pentru a acoperi noile cheltuieli, fie tăierea sau amânarea altor plăți.

„Nu am mers pe creșterea deficitului. Am decis să reducem componenta de cheltuieli care ținea de achitarea unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe, urmând ca aceste sume să fie amânate pentru anii următori”, a declarat premierul, potrivit Agerpres.ro.

„Victorie pentru persoanele vulnerabile”

Decizia vine în contextul blocajelor din dezbaterile privind bugetul de stat și al necesității de a susține măsuri sociale pentru categoriile vulnerabile, fără a destabiliza echilibrul fiscal.

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a susținut că soluția adoptată nu reprezintă o victorie politică, ci una pentru persoanele aflate în dificultate.

„Este o victorie pentru persoanele vulnerabile”, a afirmat acesta, subliniind că prioritatea coaliției a fost deblocarea bugetului și găsirea unei formule sustenabile de finanțare, conform Agerpres.ro.

Posibile reacții din partea magistraților

Totuși, măsura ar putea genera reacții din partea magistraților care au câștigat în instanță drepturi salariale, în condițiile în care plata acestora va fi amânată.

Dezbaterile asupra bugetului urmează să fie reluate, iar forma finală a acestuia va reflecta compromisurile făcute în cadrul coaliției pentru menținerea echilibrului între măsurile sociale și disciplina bugetară.

