Transylvania Open începe la Cluj-Napoca. Care este programul primei zile de calificări

Turneul de tenis Transylvania Open 2026, competiție de categorie WTA 250, debutează sâmbătă, 31 ianuarie, la Cluj-Napoca, primele meciuri urmând să se dispute în BT Arena.

Ziua inaugurală este dedicată calificărilor, cu mai multe confruntări active pe terenurile de joc. Publicul clujean, și nu numai, va avea ocazia să urmărească încă din prima zi două jucătoare românce, ambele beneficiare ale unor wild card-uri din partea organizatorilor. Este vorba despre Briana Szabo, sportivă din Cluj-Napoca, și Mara Gae, care vor evolua pe terenul central al arenei. Meciurile vor începe la ora 11:00.

Programul complet al zilei

Teren central (de la ora 11:00):

[3] Lucrezia Stefanini – [WC] Briana Szabo

[1] Katarina Quevedo – Anna Charaeva

[WC] Mara Gae – [5] Maja Chwalinska

[4] Leyre Romero Gormaz – Raluca Șerban

Terenul 2 (de la ora 11:00):

Ekaterine Gorgodze – [7] Tamara Zidansek

Irene Burillo – [8] Iryna Shymanovich

Aliona Bolsova – [6] Varvara Lepchenko

[2] Dayana Snigur – Anhelina Kalinina

Transylvania Open 2026 promite și în acest an că va rămâne un eveniment sportiv de referință pentru Cluj-Napoca, reunind jucătoare valoroase din circuitul internațional.

