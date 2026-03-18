Ministrul de Externe, Oana Țoiu: „NU există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare".

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat, miercuri, 18 martie 2026, că nu există ameninţări directe din partea Iranului iar românii se pot simţi în continuare în siguranţă.

„Nu există ameninţări directe din partea Iranului. Românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Afaceri Externe iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară. S-a referit explicit la consecinţe care ţin de ordin politic şi juridic, ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite”, a spus Oana Ţoiu, la Palatul Parlamentului.

Ea a adăugat că ambasadoarea României în Iran a fost adusă în ţară după ce a avansat conflictul, dar în Iran există în continuare personal diplomatic pentru a putea fi alături de românii de acolo.

