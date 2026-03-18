Un fost jucător al Universității Cluj putea da o lovitură în această perioadă de transferuri!

Bogdan Vătăjelu (32 de ani) este liber de contract de la finalul anului trecut, când s-a despărţit de Aktobe.

Rămas liber de contract după ce a terminat înţelegerea cu kazahii, Vătăjelu nu s-a grăbit să semneze cu vreo echipă, cu toate că a negociat cu mai multe formații.

Printre echipele interesate de serviciile sale s-a numărat şi Dinamo, însă cele două părţi nu au ajuns la o înţelegere iar în Ştefan cel Mare a ajuns Valentin Ţicu, fostul stoper de la Petrolul.

Pe lângă formaţia antrenată de Zeljko Kopic, Vătăjelu a avut pe masă şi o propunere din Danemarca. Potrivit GSP, Odense este clubul care l-a dorit în această iarnă pe fostul apărător al Universităţii Craiova, însă transferul a căzut.

Motivul? Danezii s-au răzgândit în timpul negocierilor şi au ales să nu semneze cu fostul internaţional român din cauza vârstei înaintate.

„Exclud să rămân liber până la vară”

Fără echipă în ultimele trei luni, Bogdan Vătăjelu îşi propunea să semneze rapid şi să revină în circuit, mai ales că pierduse cantonamentul de iarnă cu echipele din România.

El ar putea reveni, totuși, în Kazahstan, acolo unde campionatul a început abia cu două săptămâni în urmă.

„Nu cred, nu. Cu siguranţă că nu se va întâmpla. Aş face aproape un an (fără meci oficial), deci nu, în niciun caz. Voi aştepta, dacă nu, voi merge undeva ca un compromis până la vară, dar nu cred că se pune problema să rămân liber până la vară”, spunea Vătăjelu, în luna ianuarie, într-un interviu acordat pentru Prima Sport.

Vătăjelu, scurtă perioadă la „U” Cluj

Bogdan Vătăjelu a ajuns la „U” în vara anului 2023, dar nu s-a impus în echipa de start a echipei. S-a confruntat cu accidentări în timpul șederii sale în Ardeal, iar după doar șapte luni a ales să plece în Kazahstan, unde a semnat cu Aktobe. În total, a bifat 25 de meciuri pentru ardeleni în toate competițiile.

