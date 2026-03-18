Accident naval în Portul Midia din Constanța. Un om a murit, iar alți patru ar fi decedați.

O navă de dimensiune mică (remorcher) s-a scufundat în Portul Midia, iar la bord se aflau cinci persoane, patru căutate cu suspiciuni că ar fi murit, iar al cincelea om a decedat după ce nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Patru oameni ar fi murit în Portul Midia din Constanța

UPDATE: ora 11:16

A fost declarat decesul persoanei care a fost scoasă la mal după scufundarea remorcherului în Portul Midia, încercările de resuscitare a acesteia au fost în zadar, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”.

„Momentan, ceilalți patru colegi nu au fost găsiți de autorități, care în misiunea de salvare sunt asistate de scafandri Midia Marine Terminal”, a transmis compania Midia Marine Terminal, într-un comunicat remis monitorulcj.ro.

Știrea inițială

Operațiunile de căutare și salvare a persoanelor care se aflau la bordul remorcherului scufundat miercuri, 18 martie 2026, în Portul Midia sunt în derulare și sunt suspiciuni că ar exista patru decedați, a informat Autoritatea Navală Română (ANR).

ANR a informat, printr-un comunicat de presă, că autoritățile au fost alertate cu privire la producerea unui accident naval în Dana 1 din Portul Midia, în urma răsturnării unui remorcher în timpul efectuării manevrelor portuare.

„La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de salvare. O persoană a fost extrasă din apă și se află în curs de resuscitare, fiind adusă la cheu. De asemenea, există suspiciunea că alte patru persoane aflate la bord ar fi decedate, operațiunile de căutare și salvare fiind în desfășurare”, se arată în comunicatul ANR, transmis la ora 10.30.

Cercetările în acest caz sunt efectuate sub coordonarea procurorilor.

Reprezentanții Rafinăriei Petromidia au informat că, în jurul orei 8.40, un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tanc petrolier aflat la terminalul off-shore din Portul Midia.

„În acest moment, situația este gestionată de autoritățile cu competență în domeniu - ISU «Dobrogea» Constanța și ARSVOM, cu care compania este în contact direct. Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, se mai arată în comunicatul transmis de companie.



O persoană care se afla în remorcherul scufundat în Portul Midia a fost adusă la cheu de echipele de salvare și este în curs de resuscitare, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea”, la ora 10.



Un remorcher care, din primele informații, ar avea cinci persoane la bord, s-a scufundat miercuri în Portul Midia, a informat ISU „Dobrogea”.

„Remorcher scufundat, posibil cu cinci persoane, în Dana 1 a Portului Midia”, a transmis inițial ISU.

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție - elicopterul SMURD, trei echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, un echipaj SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială de stingere incendii, o ambarcațiune și echipa de scafandri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

