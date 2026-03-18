Vreme capricioasă cu temperaturi în schimbare și vânt puternic. Prognoza meteo pentru Cluj.

Temperaturile vor scădea treptat, cerul va deveni preponderent noros, iar meteorologii au emis o atenționare Cod galben de vânt pentru sud-vestul țării. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru miercuri, 18 martie | Foto: monitorulcj.ro

Miercuri, 18 martie, temperaturile vor scădea în zona Moldovei, în timp ce în restul regiunilor, regimul termic va fi caracterizat de valori comparabile cu cele din ziua anterioară.

Cerul va fi temporar noros, iar noaptea pe arii restrânse, trecător vor fi precipitații slabe, sub formă de ninsoare în Carpații Orientali și mixte în Moldova.

Meteorologii au emis avertizări Cod galben de vânt pentru sud-vestul teritoriului, valabile până joi, ora 20:00.

Sursa: ANM

Astfel, miercuri, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, iar joi (19 martie) în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, cu viteze în general de 40...45 km/h. În zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 - 17 grade Celsius, iar cele minime între -5 și 5 grade Celsius.

În Cluj, avem parte de o zi cu nori și soare. Astfel, cerul va fi temporar noros, însă soarele își va face apariția treptat. Vântul va avea intensificări în special în zona montană a județului, iar maxima termică va ajunge la 15 grade Celsius. Totuși, șansele de precipitații vor fi reduse. Minima termică va indica 0 grade Celsius.

De joi, cerul devine preponderent noros, maximele termice diurne nu vor depăși 11 – 12 grade, iar valorile termice nocturne vor fi negative.

