Bergodi știe care e cheia succesului de la Dinamo: „Lui i se datorează totul”

Universitatea Cluj se va deplasa la București pentru meciul cu Dinamo, primul după reluarea Superligii.

Duelul dintre cele două echipe este programat duminică, pe Arena Națională, de la ora 20:00. Înaintea partidei, Cristiano Bergodi a părut încrezător în forțele echipei sale, cu toate că ardelenii nu au reușit decât două remize în cele trei partide de verificare.

„Lukic și Nistor lipsesc, da. Îi așteptăm, sunt jucători importanți. Eu am spus că vor fi înlocuiți bine. Dacă e Fabry sau Bic, vedem. Lukic este potențialul nostru ofensiv, dar cine îl înlocuiește o va face bine. Am încredere totală.

Coubiș cred că poate fi în lot, dar vom vedea. Sunt 5-6 luni de când nu stă bine cu pregătirea fizică. Nu e pregătit, dar e un jucător bun, are calitate. Știe și din punct de vedere tactic. Vine dintr-un campionat bun. E pregătit tehnico-tactic, dar nu este pregătit din punct de vedere fizic. Trebuie să lucreze mult.

Nu știu nimic despre o eventuală plecare a lui Gertmonas. Eu cred că el ar trebui să discute cu conducerea pentru că este în ultimele 6 luni de contract și vedem. Am discutat cu el, dar depinde de el și de conducere. Noi avem încredere și în toți portarii din lot.

Nu vreau să dau cu trafaletul, dar avem portari buni în lot. E Ștefan Lefter, se încadrează și ca U21. Chirilă și Coșa sunt și ei buni. Este un club cu portari foarte buni. Suntem acoperiți. Depinde de club și de Gertmonas.

Mie, din ce am văzut în tur, Craiova mi s-a părut echipa cea mai bună din campionat, dar nu am întâlnit deocamdată Dinamo și Rapid. Am văzut echipa lor în Antalya și poate lupta pentru titlu, au dinamica bună. Eu cred că la Dinamo totul se datorează lui Zeljko Kopic. Are un grup de jucători valoroși.

Se mișcau bine, dar el a implementat dominarea aceasta în teren. Au posesie mare, jucătorii se mișcă mult. Au și ei minusuri. Nicio echipă nu este perfectă, dar este foarte bună. Dinamo are un lot bun cu jucători de calitate”, a spus antrenorul italian la conferința de presă dinaintea partidei.

