CFR Cluj a transferat un atacant după victoria răsunătoare cu FCSB!

CFR Cluj și-a revenit în campionat și ținește play-off-ul, iar pentru asta șefii clubului au de gând să întărească lotul.

Luka Zahović, noul jucător de la CFR Cluj / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Clujenii au ajuns la un acord cu Luka Zahović (30 de ani), ultima oară la Gornik Zabrze, în Polonia. Atacantul va lupta pentru un post de titular cu Alibek Aliev și Islam Slimani în atacul CFR-ului.

„Bine ai venit, Luka Zahović! CFR-iști, faceți cunoștință cu noul nostru atacant! Începând de astăzi, Luka Zahović va îmbrăca tricoul alb-vișiniu! Luka și-a început cariera în Slovenia, la cunoscuta formație Maribor, pentru care a evoluat în 196 de meciuri, a înscris 81 de goluri și a oferit 19 pase decisive.

Alături de aceasta, a cucerit de cinci ori titlul de campion al Sloveniei, fiind golgheterul competiției în două dintre aceste sezoane. În ultimul an și jumătate, a îmbrăcat tricoul polonezilor de la Gornik Zabrze, unde a disputat 41 de partide și a contribuit decisiv la 15 goluri.

De-a lungul carierei, acesta a mai jucat în Polonia pentru Pogon Szczecin și la Heerenveen, formație din Țările de Jos. La nivel internațional, Luka reprezintă Slovenia, bifând 15 selecții pentru prima reprezentativă, cât și numeroase apariții la echipele de juniori ale țării sale.

Îți urăm bun venit, Luka, și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, a transmis clubul din Gruia pe Facebook.

