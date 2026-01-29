CFR are probleme financiare, însă înlocuitorul lui Louis Munteanu câștigă o sumă uriașă pentru Superligă!

CFR Cluj a traversat o primă jumătate de sezon dificilă, marcată de eșecuri atât pe plan financiar, cât și sportiv.

Marcatorii golurilor din meciul cu FCSB / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

După ce în campionat situația a început să se îndrepte iar datoriile să fie achitate după vânzările lui Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich, CFR Cluj a început să se reorganizeze.

Ardelenii au transferat jucători în compartimentele în care sufereau cel mai mult, iar cei veniți au misiunea de a-i face uitați pe cei care nu au mai continuat în Gruia.

Pentru asta, Neluțu Varga a fost din nou generos în ceea ce privește contractele. Potrivit celor de la GSP, Alibek Aliev, atacantul adus din Suedia pentru a-l înloui pe Louis Munteanu, primește o sumă impresionantă.

Conform sursei, el este remunerat lunar cu câte 20.000 de euro, pe lângă cei 50.000 de euro primiți la semnătură. Raportat la nivelul Superligii, salariul său este de top, cu doar 10.000 mai puțin decât Florin Tănase de la FCSB, care încasează cel mai mare salariu.

De-a lungul carierei sale, Alibek a mai evoluat pentru Osters, Trollhattan, GAIS, CSKA Moscova 2 și FF Jaro.

