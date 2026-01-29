Fotbal internațional. Ultima șansă pentru FCSB din Europa League!

Campioana României va disputa în această seară, de la ora 22:00, ultima etapă din faza principală din Europa League.

FCSB a pierdut ultimul meci, scor 1-4 cu CFR Cluj / Foto: FCSB Facebook

La București vine Fenerbahce, vicecampioana Turciei, și una dintre echipele favorite la calificarea în etapa următoare a competiției.

Roș-albaștrii au început dezastruos anul 2026: au cedat în fața celor de la FC Argeș și CFR Cluj în campionat și au pierdut la Zagreb, contra lui Dinamo, în cupele europene.

Înfrângerea din Croația a făcut ca șansele la calificare să fie acum nule, astfel că meciul va contra, într-o mare proporție, doar pentru partea financiară și palmares. Cu o etapă rămasă de jucat din grupa Europa League, FCSB este pe locul 29, cu 6 puncte.

E la două puncte de locul 24 (Celtic) și are nevoie de victorie și de multe rezultate care s-o ajute să treacă în etapa următoare. Echipa antrenată de Elias Charalambous a bifat cinci înfrângeri (Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie, Dinamo Zagreb) și două victorii (Go Ahead Eagles și Feyenoord) până acum.

În acest moment, doar din premiile UEFA, FCSB a încasat 7,6 milioane de euro. Campioana României este la coada clasamentului în topul încasărilor. Doar Maccabi Tel Aviv, Utrecht și Malmo stau mai prost. Totuși, cu o victorie FCSB ar depăși bariera celor 8 milioane de euro, asta pentru că un succes e răsplătit cu 450.000 de euro.

