„U” Cluj a transferat un fundaș din Superligă!

Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu jucătorul Friday Adams (23 de ani).

Ardelenii pregătesc deja sezonul viitor din Superligă! Formația condusă de Cristiano Bergodi a ajuns la un acord pentru transferul fundașului Friday Adams de la FC Botoșani, anunță Fanatik.

Aflat în ultimele șase luni de contract cu trupa moldavă, nigerianul a profitat de acest lucru și a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Cluj.

Totuși, venirea sa în Ardeal se va produce după finalul sezonului. Până atunci va rămâne sub comanda lui Leo Grozavu și va încerca să producă o adevărată surpriză în Superligă.

Moldovenii sunt pe locul 3 în campionat, la doar două puncte în spatele liderului Rapid, astfel că luptă cu șanse reale pentru câștigarea campionatului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: