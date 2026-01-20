Transfer nou la Universitatea Cluj! Cine ajunge sub comanda lui Cristiano Bergodi?

Universitatea Cluj a bifat un nou transfer, la puțin timp după prima etapă din 2026.

Transfer nou la Universitatea Cluj / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu formația RAAL La Louviere, care evoluează în prima ligă belgiană, pentru transferul jucătorului francez de bandă dreaptă Oucasse Mendy (24 de ani).

Pe numele său complet Oucasse N'Dayanthane Mendy, jucătorul care deține și cetățenie senegaleză a evoluat la grupele de juniori ale celor de la Olimpique de Marseille, echipa din orașul său natal.

Ulterior, Mendy a făcut trecerea la Montpellier, unde a jucat atât pentru echipa U19, cât și pentru formația secundă a campioanei din 2012, pentru care a strâns 20 de prezențe la nivelul ligii a patra, marcând de două ori.

Mai mult, pe data de 30 ianuarie 2021, Mendy a făcut parte din lotul primei echipe, la o partidă de Ligue 1, pierdută cu Lens (1-2), dar nu a fost folosit de către Michel der Zakarian, antrenorul de atunci al lui Montpellier.

