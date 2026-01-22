„U” Cluj renunță la încă un jucător și îl trimite în liga a 3-a!

Cristiano Bergodi (61 de ani) pare că s-a decis asupra lotului pe care va conta în partea a doua a sezonului.

Mario Șfaiț / Foto: Academia de Fotbal Viitorul Cluj Facebook

Italianul nu se va baza nici pe Mario Șfaiț (21 de ani), extremă care a ajuns la echipă în vara anului 2024 de la Academia de Fotbal Mihai Georgescu.

Ardelenii l-au împrumutat la SCM Zalău în ultimul sezon, dar s-a întors la echipă la începutul acestei ediții.

Acum, conducerea clubului a luat o decizie în cazul său. Șfaiț pleacă de la Universitatea Cluj, însă va continua tot în același oraș. A ajuns la un acord cu Viitorul Cluj, formație care va evolua în play-out-ul Seriei a 8-a din al treilea eșalon.

Sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, jucătorul a bifat un singur meci pentru ardeleni în prima ligă. A fost introdus în minutul 80 al meciului cu UTA Arad, la doar o lună distanță după ce fusese transferat din Liga a 4-a.

