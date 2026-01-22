Sifonare de 8 mil. lei la Ministerul de Externe. Cum ar fi acționat o fostă contabilă de la MAE?

O fostă contabilă de la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) este în vizorul DNA pentru că ar fi fost implicată într-un dosar cu prejudiciu de peste 8 milioane de lei.

Fostă contabilă de la MAE, în vizorul DNA | Foto: Facebook - Direcția Națională Anticorupție

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, joi, percheziții într-un dosar în care este implicată și o fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, prejudiciul în acest caz fiind estimat la peste 8 milioane de lei.





Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, 22 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate în Pitești, la domiciliile unor persoane fizice

Cum ar fi sifonat 8 mil. lei o fostă contabilă de la Ministerul de Externe?

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai acestuia, prejudiciul fiind estimat, la acest moment, la peste 8 milioane de lei”, se precizează în comunicat.

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres.ro că vizată de anchetă este o fostă contabilă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care de peste 10 ani s-ar fi folosit de documente false pentru a vira banii unor foști militari sub formă de salarii, fără ca aceștia să fi fost angajați ai ministerului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: