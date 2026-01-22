Eczema de iarnă: când pielea uscată devine inflamație (și de ce nu e bine să aștepți)

Există un tip de disconfort pe care oamenii îl normalizează prea ușor iarna: mâncărimea. Piele care se descuamează, ustură, crăpă… și, pentru mulți, devine un fond permanent în sezonul rece. Doar că, în multe cazuri, nu mai vorbim despre piele uscată. Vorbim despre inflamație. Adică eczema de iarnă / dermatită, o problemă care se întreține singură dacă nu înțelegi mecanismul și nu ai un plan corect.

La clinica Anastasios din Cluj, dermatologia (dermatovenerologia) acoperă exact astfel de situații frecvente de sezon: dermatită atopică, dermatită seboreică, rozacee, acnee, psoriazis, plus investigații precum dermatoscopie și biopsie atunci când e nevoie.

De ce iarna strică pielea mai mult decât credem

Iarna, pielea nu are doar de înfruntat frigul. Are de dus un război pe mai multe fronturi:

aer rece afară + aer foarte uscat de la încălzire în interior

dușuri mai fierbinți și mai lungi (care “spală” lipidele protectoare)

spălări repetate ale mâinilor + dezinfectanți

haine care irită (lână, materiale sintetice, frecare)

Rezultatul: bariera pielii (stratul care ține apa înăuntru și iritanții afară) devine vulnerabilă. Iar când bariera cedează, pielea reacționează: roșeață, mâncărime, usturime, fisuri.

Cum îți dai seama că nu e doar uscăciune

Pielea uscată simplă e neplăcută, dar de obicei se ameliorează cu îngrijire consecventă. Eczemele/dermatitele au “semnătura” lor:

mâncărime intensă, uneori mai ales seara/noaptea

roșeață și zone inflamate, nu doar descuamare

fisuri dureroase (mai ales pe mâini)

senzație de arsură/usturime

episoade care revin, trec puțin și reapar

uneori, cruste sau secreții (posibilă suprainfecție)

Zone tipice în sezonul rece: mâinile, fața, buzele, gambele, pliurile (în funcție de tipul de dermatită).

Greșelile care întrețin eczema iarna

Sunt greșeli comune, ușor de făcut, mai ales când încerci să rezolvi rapid.

Duș fierbinte zilnic, lung Săpunuri/parfumuri agresive (inclusiv geluri foarte parfumate) Cremă aplicată doar când îmi amintesc Dezinfectant direct pe piele deja iritată, fără refacere cu emolient Exfoliere când pielea e inflamată (îi smulgi și mai mult bariera) Amânarea consultului până când apar fisuri sau durere Auto-tratament repetat, fără diagnostic clar (mai ales când simptomele se schimbă)

Rutina corectă de prevenție (simplă, dar consecventă)

Un plan bun iarna nu este ce cremă cumpăr, ci ce obicei repet.

Duș scurt, apă călduță (nu fierbinte).

Curățare blândă (produse fără iritanți, adaptate pielii sensibile).

Emolient aplicat imediat după duș (când pielea e încă ușor umedă).

Pentru mâini: cremă barieră după spălare + mănuși când e frig.

Pentru buze: balsam simplu, re-aplicat, mai ales afară.

Dacă lucrezi mult cu apă/dezinfectant: protecție + rehidratare programată.

Iar dacă vorbim despre dermatită atopică, seboreică sau rozacee (care pot fi accentuate de sezon), planul se personalizează, tocmai de aceea consultul dermatologic ajută.

Când e momentul corect să mergi la dermatolog

Dacă ai încercat îngrijire de bază și nu se îmbunătățește clar, e momentul pentru evaluare.

Recomandăm consult dermatologic mai ales când:

simptomele persistă peste 7–10 zile

mâncărimea afectează somnul

apar fisuri dureroase, sângerări, cruste

leziunile se extind sau revin frecvent

ai antecedente de dermatită/psoriazis/rozacee și sezonul declanșează pusee

În cadrul dermatologiei la clinica Anastasios din Cluj sunt disponibile evaluări și proceduri precum dermatoscopie, biopsie (examen histopatologic), tratamente pentru afecțiuni comune și recurente.

Echipa de dermatologie la clinica Anastasios din Cluj

Un avantaj important, mai ales când ai o problemă recurentă, este să ai acces la o echipă completă, cu competențe diverse (dermatologie clinică, dermatoscopie, dermatologie pediatrică, ecografie cutanată etc )

Dr. Petruța Moș – Medic Primar Dermatovenerologie

– Medic Primar Dermatovenerologie Prof. Dr. Maria Crișan – Medic Primar Dermatovenerologie

– Medic Primar Dermatovenerologie Dr. Codruța Tincău – Medic Specialist Dermatovenerologie

– Medic Specialist Dermatovenerologie Dr. Anda Suflețel – Medic Specialist Dermatovenerologie

– Medic Specialist Dermatovenerologie Dr. Dana Velichie – Medic Specialist Dermatovenerologie

– Medic Specialist Dermatovenerologie Dr. Ioana Graur – Medic Specialist Dermatovenerologie

– Medic Specialist Dermatovenerologie Dr. Boțan Matei – Medic Specialist Dermatovenerologie

Concluzia simplă

Iarna, pielea poate avea nevoie de mai mult decât o cremă bună.

Când apare mâncărime persistentă, roșeață, fisuri sau episoade care revin, e semn că pielea nu mai cere hidratare. Cere un plan de tratament.

Dacă te regăsești în simptomele de mai sus, te așteptăm la clinica Anastasios din Cluj pentru o evaluare dermatologică și recomandări personalizate, adaptate pielii tale și sezonului.

Articol susținut de Clinica Anastasios Medical

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: