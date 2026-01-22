Maia Sandu: „Nu există sprijin majoritar în Republica Moldova pentru unirea cu România”

Președinta Maia Sandu a declarat că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România.

Președinta Maia Sandu a declarat că în Republica Moldiva nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România | Foto: DUMITRU DORU/ AGERPRES

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat joi, 22 ianuarie 2026, că în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România, într-o conferință de presă organizată la Chișinău pentru a prezenta prioritățile instituției prezidențiale în 2026 și a răspunde la întrebările jurnaliștilor.

Președinta Maia Sandu: În Republica Moldiva nu există sprijin majoritare pentru unirea cu România

Întrebată care ar fi scenariul în care ar demara un referendum pe tema unirii Republicii Moldova cu România, Maia Sandu a declarat: „Cel puțin conform sondajelor, nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică și mergem strict după decizia cetățenilor”. De asemenea, ea a precizat că nu a discutat acest subiect cu liderii europeni.

Întrebarea i-a fost adresată după ce, mai devreme luna aceasta, la un podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România”.

În conferința de presă de joi, ea a amintit că nu este prima dată când și-a exprimat opinia în raport cu un asemenea referendum. Cu toate acestea, ea nu a prezentat un scenariu concret în care ar organiza o astfel de consultare populară, și s-a limitat la invocarea unor sondaje de opinie care, potrivit ei, sunt nefavorabile ideii de unire.

Maia Sandu vrea ca Republica Moldova să fie în pace

„Ceea ce îmi doresc eu cel mai mult pentru Republica Moldova este să fim în pace, cetățenii noștri să fie în pace și în siguranță și să rămânem parte a lumii libere. Astea sunt, din punctul meu de vedere, lucrurile cele mai importante, în special în contextul tot mai dificil, în contextul regional și internațional tot mai dificil. Acest lucru poate fi asigurat prin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și, eventual, poate fi asigurat dacă Republica Moldova ar fi sub protecția României. Pentru primul plan, pentru integrarea europeană, avem susținerea majoritară a cetățenilor Republicii Moldova. Și am văzut acest lucru și la referendum, dar și la alte alegeri. Vedem acest lucru și în sondaje. Pentru a doua opțiune, care ne-ar asigura și pace, și faptul că rămânem parte a lumii libere, cel puțin conform sondajelor nu există sprijin majoritar. Suntem o țară democratică, și mergem strict după decizia cetățenilor. Nu am discutat acest subiect cu liderii europeni”, a fost răspunsul Maiei Sandu.

