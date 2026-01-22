Cele mai slabe vânzări de imobiliare din ultimii 6 ani. Clujul are concurență.

În trimestrul al IV-lea din 2025, vânzările de imobiliare din România au înregistrat cel mai slab rezultat din ultimii șase ani.

Trimestrul IV din 2025 a fost adus cel mai slab rezultat în vânzările de locuințe din ultimii șase ani, la nivel național, în timp ce, pentru zona București-Ilfov, cel mai slab din ultimii nouă ani, arată o analiză de specialitate, realizată de către o companie de consultanță imobiliară, citată de Agerpres.ro.





Conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în cursul anului trecut, au fost tranzacționate peste 159.500 de case și apartamente, în scădere cu 5,3% comparativ cu rezultatul înregistrat în 2024, iar în București și în județul Ilfov numărul acestora a depășit 55.000 de unități rezidențiale, mai puțin cu 8,5%, raportat la perioada de referință.

Potrivit consultanților imobiliari, anul trecut, în septembrie, s-a înregistrat o scădere anuală de 8,5%, în octombrie și noiembrie de 22% și în decembrie de circa 24% față de vânzările înregistrate în lunile similare din 2024.

Clujul are concurență pe piața imobiliară

Conform sursei citate, la nivel național, în 2025, Timiș a fost cea mai importantă piață rezidențială regională din România, după București - Ilfov, în funcție de numărul de unități rezidențiale tranzacționate, și a depășit Cluj, Constanța, Brașov și Iași.

Cele mai bune rezultate de vânzări de locuințe în rândul celor mai importante piețe regionale au fost înregistrate în Cluj, unde tranzacțiile au crescut cu 1,7%, de la un an la altul, respectiv în Constanța, unde a fost înregistrat un număr similar de tranzacții rezidențiale cu cel din 2024.

Astfel, cele mai slabe luni pentru vânzările de locuințe din 2025 înregistrate în București și în împrejurimi, regiune în care se tranzacționează pentru o treime din locuințele vândute anual în România, au fost aprilie, cu un minus anual de 25%, și decembrie, cu o scădere a vânzărilor de 24% față de decembrie 2024.



„Anunțul majorării cotei TVA la cumpărarea unei locuințe noi de la 1 august 2025 a dus la un vârf de vânzări în luna iulie, când în București și Ilfov s-a înregistrat o creștere anuală de 12,6%, în timp ce în august s-a înregistrat o creștere anuală de 10,2%”, se menționează în analiză.

Pe de altă parte, cele mai mari scăderi ale vânzărilor rezidențiale înregistrate anul trecut au fost în Iași, unde s-au comercializat cu 23,5% mai puține locuințe, și în Brașov, unde vânzările rezidențiale au fost cu 13,8% mai reduse comparativ cu cele înregistrate în urmă cu un an. În Timiș s-a înregistrat un rezultat de vânzări cu 6,4% mai redus.

