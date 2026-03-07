Vreme bună la început de weekend la Cluj. Progniza meteo 7 martie 2026.

Temperaturile maxime vor fi ușor mai mari la Cluj-Napoca, sâmbătă, 7 martie 2026, comparativ cu ziua precedentă.

Maxima zilei va fi de 14 grade Celsius, la Cluj-Napoca, sâmbătă, 7 martie 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Temperatura maximă va fi de 14 grade Celsius, la Cluj-Napoca, sâmbătă, 7 martie 2026.

Minima zilei va fi de minus 1 grad Celsius.

Cerul va fi mai mult senin.

Viteza vântului va fi de 6 metri pe secundă

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: