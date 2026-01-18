Fundașul Christopher Braun revine în Gruia! CFR Cluj anunță oficial transferul chiar înainte de meci.

CFR Cluj anunță revenirea fundașului Christopher Braun în Gruia, după acordul încheiat cu cei de la Rapid București.

CFR Cluj anunță revenirea fundașului Christopher Braun în Gruia|Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

Cluburile CFR 1907 Cluj și Rapid București au ajuns la un acord privind transferul fundașului Christopher Braun.

Braun a mai evoluat pentru ardeleni în sezonul 2022-2023.

Fundașul Christopher Braun revine în Gruia! CFR Cluj anunță oficial transferul chiar înainte de meci.

CFR Cluj a făcut anunțul oficial chiar înainte de meciul cu Oțelul.

„Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Rapid au ajuns la un acord pentru transferul definitiv al lui Christopher Braun la formația noastră!”, arată CFR Cluj într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Astfel, începând de duminică, Chris Braun face din nou parte din familia CFR.

Braun a mai îmbrăcat tricoul echipei din Gruia în sezonul 2022/2023, când a bifat 44 de apariții și a avut un rol important în parcursul European al CFR cluj din acel sezon. În ultimele 2 sezoane și jumătate, acesta a evoluat pentru Rapid, formație pentru care a strâns 78 de meciuri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: