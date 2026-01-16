BC Dubai vine în weekend la Cluj!

U-BT Cluj-Napoca va da piept cu BC Dubai sâmbătă, de la ora 17:00, la BTarena, în etapa cu numărul #15 din Liga Adriatică.

Foto: U-BT Cluj-Napoca Facebook

Gruparea din Emiratele Arabe Unite, participantă, în premieră, în Euroligă, devine a doua echipă din cea mai puternică competiție continentală pe care suporterii clujeni au șansa de a o vedea evoluând pe parchetul de la cluj în acest sezon.

Ardelenii sunt în revenire de formă înaintea meciului direct: au câștigat meciul contra germanilor de la Hamburg, scor 103-92, bifând a șaptea victorie din ultimele nouă meciuri disputate.

Adversara de sâmbătă a jucătorilor antrenați de Mihai Silvășan ocupă primul loc în acest moment înaintea meciului direct, cu 24 de puncte acumulate după 12 meciuri în care a avut victorii pe linie!

Duelul din tur dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria la mică diferență a celor de la Dubai, scor 81-77, atunci când Darron Russell a fost cel mai bun om de pe parchet și a adus cele mai multe puncte dintre toți jucătorii.

