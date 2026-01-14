  • Flux RSS
Sport

Alexandru Bota a plecat de la „U” Cluj! Cu cine a semnat tânărul mijlocaș

Universitatea Cluj a dat o adevărată lovitură în această iarnă pe piața transferurilor!

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

 

 


 

Ardelenii au ajuns la un acord cu Sampdoria pentru împrumutul tânărului jucător Alexandru Bota (17 ani) până la finalul acestui sezon, anunță Fanatik.


 

Gruparea italinană luptă pentru evitarea retrogradării în Serie C, fiind doar pe locul 16 după 19 etape.


Deși a debutat în Superligă când încă nu împlinise 15 ani, Bota a prins puține minute în acest sezon. A fost folosit în doar 3 meciuri, toate sub comanda lui Neluțu Sabău.

