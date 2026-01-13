  • Flux RSS
Sport

Bergodi renunță la încă un jucător de la „U” Cluj!

Sub comanda lui Cristiano Bergodi (61 de ani), „studenții” speră să bifeze a doua calificare consecutivă în play-off-ul Superligii.

Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

 

 


 

Totuși, alb-negrii sunt activi și la capitolul transferuri. Clujenii l-au cedat pe Raji Ayomide (19 ani) sub formă de împrumut la Olimpia Satu Mare, grupare care luptă pentru evitarea retrogradării în al treilea eșalon. 


 

Fotbalistul nigerian va evolua sub comanda lui Piri Botoș până la finalul sezonului, unde va avea ca obiectiv rămânerea în Liga 2. 


Ayomide a ajuns prima oară în România vara trecută, după ce a fost remarcat la un trial organizat în țara natală, iar apoi a participat alături de „U” Cluj în cantonamentul din Austria.

A fost legitimat la echipă, însă, abia din luna octombrie. Fotbalistul evoluează ca mijlocaș defensiv și fundaș central, iar până să ajungă în țara noastră a mai evoluat pentru Jimmy Academy din Nigeria și în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.


Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI:

Gheorghiță are planuri mari: „Vreau în play-off cu „U”, apoi în cupele europene”

Gholgheterul lui „U” Cluj și al Superligii s-a accidentat. Cât timp va lipsi Jovo Lukic?

Răzvan Oaidă, fost mijlocaș la „U” Cluj, a semnat cu o echipă din Liga 2 din România!

Ultimele Stiri
abonare newsletter