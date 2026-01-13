Bergodi renunță la încă un jucător de la „U” Cluj!

Sub comanda lui Cristiano Bergodi (61 de ani), „studenții” speră să bifeze a doua calificare consecutivă în play-off-ul Superligii.

Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Totuși, alb-negrii sunt activi și la capitolul transferuri. Clujenii l-au cedat pe Raji Ayomide (19 ani) sub formă de împrumut la Olimpia Satu Mare, grupare care luptă pentru evitarea retrogradării în al treilea eșalon.

Fotbalistul nigerian va evolua sub comanda lui Piri Botoș până la finalul sezonului, unde va avea ca obiectiv rămânerea în Liga 2.

Ayomide a ajuns prima oară în România vara trecută, după ce a fost remarcat la un trial organizat în țara natală, iar apoi a participat alături de „U” Cluj în cantonamentul din Austria.

A fost legitimat la echipă, însă, abia din luna octombrie. Fotbalistul evoluează ca mijlocaș defensiv și fundaș central, iar până să ajungă în țara noastră a mai evoluat pentru Jimmy Academy din Nigeria și în Israel, pentru Hapoel Petah Tikva B.

