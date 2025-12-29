„U” Cluj renunță la primii jucători! Pe cine nu va mai conta Cristiano Bergodi

Universitatea Cluj va renunța la trei jucători în această perioadă de mercato.

Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Gruparea ardeleană a renăscut sub comanda lui Cristiano Bergodi, având 7 victorii și două remize în 10 meciuri.

Italianul este aproape de o performanță importantă din istoria clubului, a doua calificare consecutivă din istoria clubului în play-off.

Pentru a face, însă, uitat începutul modest de sezon sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, clujenii au nevoie de prestații solide după reluarea campionatului, iar pentru asta vor fi efectuate câteva transferuri.

Până să anunțe noile mutări, se pare că U Cluj se pregătește să se despartă de nu mai puțin de trei jucători. Este vorba despre fundașii Alin Toșca și Jasper van der Werff și mijlocașul Andrei Artean, anunță publicația iAM Sport.

Primul a fost adus în vară, la scurt timp după eliminarea echipei din cupele europene, însă a bifat puține minute în tricoul alb-negru. A fost mereu soluția de rezervă pentru Cisse, Cristea și Capradossi.

Olandezul van der Werff a avut parte de o experiență nefericită în România. Transferat în Superligă în 2024, stoperul s-a accidentat într-un meci cu CFR Cluj în martie anul acesta, iar de atunci nu a mai fost o soluție de bază pentru echipă.

Artean a lipsit din echipă din cauza unei accidentări la ultimele meciuri și nu mai intră în calculele lui Bergodi și pentru 2026. Transferat de la CFR Cluj, mijlocașul în vârstă de 32 de ani se află la al doilea sezon pe Cluj Arena.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: