Gheorghiță are planuri mari: „Vreau în play-off cu „U”, apoi în cupele europene”

Andrei Gheorghiță (23 de ani), extrema celor de la Universitatea Cluj, a povestit despre perioada petrecută până acum în Ardeal.

Andrei Gheorghiță / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Crescut la juniorii celor de la Academica Clinceni, fotbalistul a mai trecut pe la FC Bihor, Poli Iași și FCSB până să ajungă la Cluj.

În vară a fost cedat de roș-albaștrii la schimb cu Mamadou Thiam, iar acum încearcă să pună umărul la accederea clujenilor în play-off-ul Superligii.

În amicalul contra turcilor de la Karagumruk, Gheorghiță a marcat primul său gol în tricoul alb-negru. El a bifat până acum opt apariții în tricoul „studenților”, timp în care a reușit o singură pasă decisivă.

Chiar și așa, jucătorul care a impresionat în tricoul celor de la Iași are încredere că 2026 va fi anul în care va reveni în cupele europene, de data această alături de „U”. „Planurile pentru acest an? Play-off, cupele europene, să fiu sănătos, să mă impun în primul 11, să dau multe goluri și assist-uri”, a spus jucătorul, într-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor.

Mijlocașul a explicat și cum a ajuns să evolueze sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău, dat fiind faptul că a început sezonul în tricoul celor de la FCSB.

„Nu e problema mea. De fapt, a fost decizia mea până la urmă. Nu m-a forțat nimeni, n-aveau cum să facă lucrul ăsta. La „U” am mai multe șanse decât aș fi avut acolo și încerc să îmi fac treaba bine aici.

M-am adaptat destul de repede. Sunt băieți buni, au știut cum să mă primească în grupul lor. Cu toate că ei au un grup destul de bine închegat, de atâția ani împreună. Au știut să mă integreze foarte bine, n-a fost greu. Clujul, în principiu, este un București în miniatură. Doar că este mult mai mic. Așa că nu sunt mari diferențe”, a continuat el.

Comparația între Sabău și Bergodi

Deși tehnicianul care l-a adus la Cluj a fost demis după ce l-a folosit în doar două meciuri, fotbalistul spune că se simte mai bine cu stilul italianului Cristiano Bergodi.

„Nu sunt chiar atât de asemănători. Ambii vor fotbal, vor posesie. Domnul Sabău era puțin mai strict. Pentru unii e bine să ai un antrenor puțin mai strict, pentru alții e bine să ai un antrenor precum domnul Bergodi care e mai lejer, te lasă mai libertin. Ambii au principii de joc bine dezvoltate. Amândoi foarte buni.

Pe unde am fost, am jucat bine unde antrenorul m-a lăsat pe mine să fac eu ce vreau. Dacă un antrenor mă lasă să fac ce vreau eu, nu înseamnă că nu mai alerg și o să stau sau alerg doar când am mingea.

Știu eu ce e de făcut. Dacă te apuci să strigi și să țipi la mine, o să alerg peste tot, o să mă obosesc și n-o să mai fac nimic. Cei ce m-au lăsat mai liber, am avut eu de câștigat și au avut și ei”, a încheiat Gheorghiță.

