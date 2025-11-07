Nistor, război cu fanii Universității Cluj: „Să se uite și la alții! Eu sunt puternic, ei să înjure”

Universitatea Cluj a învins-o pe Metaloglobus, scor 3-1, în prima etapă din returul Superligii.

Dan Nistor / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Ardelenii au câștigat și par să-și fi recăpătat ritmul din sezonul trecut: au ajuns la trei victorii în ultimele patru meciuri.

Dan Nistor a semnat primele două reuşite ale echipei antrenate de Cristiano Bergodi, în minutele 10 şi 22. Ovidiu Bic a majorat diferenţa cu o super-execuţie de la 30 de metri, cu puţin înainte de pauză. Scorul final l-a stabilit Ely Fernandes, în minutul 47.

Marcator al primelor două goluri, Nistor (37 de ani) a avut un discurs dur înspre fanii echipei.

„Mă bucur că mi-am ajutat echipa să câştige. Am simţit o mică contractură, sper să nu fie nimic mai grav. Mă bucur că am câştigat, sper să fie un punct de plecare.

Cred că e prima victorie acasă după şase luni. Sper să continuăm pe aceeaşi linie. Cred că e benefică această pauză a naţionalei.

Probabil învăţându-i pe anumiţi oameni cu victoriile..dar echipa asta nu stă în anumiţi jucători. Toţi jucătorii sunt plătiţi, ar trebui să se uite şi la alţii, nu doar la Nistor, la Chipciu.

Am suferit foarte tare, familia a fost alături de mine şi le mulţumesc pe această cale. Ei să continue cu injuriile şi cu ce mai vor ei, eu sunt puternic şi o duc, voi deveni şi mai puternic”, a spus Dan Nistor la finalul meciului, potrivit Prima Sport.

