Dan Petrescu revine la CFR! Neluțu Varga a făcut anunțul: „Ne-am înțeles”

CFR nu va sta mult timp fără antrenor după plecarea lui Andrea Mandorlini și îl readuce pe Dan Petrescu la echipă.

Dan Petrescu are alte patru mandate pe banca CFR-ului | Foto: Fotbal Cluj CFR 1907 Cluj-Napoca - Facebook

Dan Petrescu este fostul și viitorul antrenor de la CFR! Bursucul a bătut palma cu Neluțu Varga și se va întoarce la cârma echipei.

Omul de afaceri a anunțat într-o intervenție pentru as.ro că a ajuns la un acord cu Petrescu, însă acesta se va ocupa de echipă doar peste câteva săptămâni.

„Da, e adevărat. În principiu ne-am înţeles. Mai are un pic de tratament de făcut, 2-3 săptămâni. Până atunci antrenează Hoban şi după revine el”, a spus Neluţu Varga, pentru sursa citată.

Dacă va ajunge, în cele din urmă, la CFR, Petrescu își va începe cel de-al cincilea mandat pe banca formației din Gruia. A mai antrenat între iunie 2017 - iunie 2018, martie 2019 - noiembrie 2020, august 2021 - iunie 2023 și mai 2024 - august 2025, timp în care a contribuit la cinci titluri cucerite de ardeleni și o Cupă a României.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: