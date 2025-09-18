CFR a transferat un atacant trecut pe la AC Milan, dar care n-a mai jucat din decembrie!

Gruparea ardeleană a anunțat că a ajuns la un acord cu jucătorul Iacopo Cernigoi (30 de ani).

Iacopo Cernigoi, noul atacant al CFR-ului | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Două transferuri în două zile pentru CFR!

După ce i-au legitimat pe Kurt Zouma, Marcus Coco și Islam Slimani, fotbaliști care au confirmat la nivel înalt, ardelenii au transferat încă doi jucători.

Miercuri după-masă au anunțat că Mateus Peloggia este noul jucător al echipei, iar joi Iacopo Cernigoi a semnat cu formația antrenată de Andrea Mandorlini.

Atacantul italian a evoluat ultima oară pentru Rimini, locul 9 în sezonul trecut în Serie C.

N-a jucat un meci oficial de 9 luni!

Fotbalistul care a trecut pe la juniorii lui AC Milan a fost, însă, accidentat în ultimele 6 luni. Ultima partidă oficială în care a evoluat a fost în 7 decembrie 2024, apoi a devenit indisponibil din cauza problemelor medicale.

„Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora. Și la nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini.

Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, este mesajul transmis de gruparea ardeleană pe Facebook.

La Cluj, Cernigoi se va duela pentru un post de titular cu Louis Munteanu, Islam Slimani și Mohamed Badamosi.

