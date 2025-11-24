Victorie categorică pentru CFR Cluj în Gruia

CFR Cluj a învins liderul Rapid cu 3-0, în Superligă, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 17-a.

CFR Cluj s-a impus categoric în fața celor de la Rapid|Foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ - Facebook

CFR a deschis scorul prin Andrei Cordea (48), după o combinație cu Louis Munteanu și Meriton Korenica. Cordea a reușit dubla (71), după ce portarul Marian Aioani a scăpat mingea șutată de Korenica. Kosovarul Korenica a închis tabela (77), la centrarea lui Munteanu.

Clujenii au avut ocazii în prima repriză prin Munteanu (5), al cărui șut a fost respins de Aioani.

Portarul s-a remarcat apoi la mingea deviată de Lars Kramer (8) la centrarea lui Tidiane Keita. Korenica (12) a șutat, dar Aioani a reținut.

Rapid a avut o singură ocazie în prima parte, în min. 34, când Claudiu Petrila a trimis pe lângă portarul Otto Hindrich, dar Sheriff Sinyan a respins de pe linia porții.

În partea secundă, Tobias Christensen (52) a șutat peste poartă de la 16 metri, dar CFR și-a creat mai multe oportunități. Munteanu a șutat pe centrul porții (57), iar apoi Aioani a respins șutul său (63).

Rapid venea după cinci victorii și un egal.

CFR a reușit în premieră în acest sezon două victorii consecutive.

