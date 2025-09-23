Mike Cestor, triplu campion cu CFR Cluj, s-a înțeles cu Poli Iași!

Fostul fundaș al grupării din Gruia, Mike Cestor (33 de ani), va juca în Liga 2 în sezonul acesta.

Mike Cestor a fost transferat de CFR Cluj în 2019 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

De trei ori câștigător al Superligii cu CFR Cluj, fundașul francez a ajuns la un acord cu Politehnica Iași, a anunțat Gazeta Sporturilor.

Cestor a evoluat în ultimul sezon pentru Gloria Buzău, formație care a retrogradat în eșalonul secund în sezonul trecut.

În România el a mai jucat pentru Astra Giurgiu, CFR și FC Argeș. Cu ardelenii a ieșit campion de trei ori, între 2020 și 2022, și a evoluat în grupele UEFA Europa League și Conference League.

În străinătate a mai evoluat pentru Leyton Orient (Anglia), Woking (Anglia), Epinal (Franța) și Radomiak Radom (Polonia).

