Sport
Mike Cestor, triplu campion cu CFR Cluj, s-a înțeles cu Poli Iași!
Fostul fundaș al grupării din Gruia, Mike Cestor (33 de ani), va juca în Liga 2 în sezonul acesta.Mike Cestor a fost transferat de CFR Cluj în 2019 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook
De trei ori câștigător al Superligii cu CFR Cluj, fundașul francez a ajuns la un acord cu Politehnica Iași, a anunțat Gazeta Sporturilor.
Cestor a evoluat în ultimul sezon pentru Gloria Buzău, formație care a retrogradat în eșalonul secund în sezonul trecut.
În România el a mai jucat pentru Astra Giurgiu, CFR și FC Argeș. Cu ardelenii a ieșit campion de trei ori, între 2020 și 2022, și a evoluat în grupele UEFA Europa League și Conference League.
În străinătate a mai evoluat pentru Leyton Orient (Anglia), Woking (Anglia), Epinal (Franța) și Radomiak Radom (Polonia).
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: