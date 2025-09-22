Dan Petrescu, la un pas să revină în antrenorat!

Dan Petrescu (57 de ani) a fost recomandat de Hristo Stoichkov, fostul mare fotbalist bulgar, celor de la CSKA Sofia.

Dan Petrescu are patru mandate ca antrenor la CFR | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Tehnicianul care a plecat de la CFR Cluj la scurt timp după începutul acestui sezon ar fi pe lista celor de la CSKA Sofia.

Gruparea din Bulgaria vrea să renunțe la Dusan Kerkez, antrenorul din prezent, și ar fi șanse ca Petrescu să îi ia locul. Potrivit site-ului bulgar sportal.bg, cel poreclit „Bursucul” ar fi fost recomandat de Hristo Stoichkov, fostul Balon de Aur din 1994.

Și-a dat demisia după 2-7 cu Hacken

Petrescu a plecat de la CFR în urma eșecului drastic suferit de ardeleni în Suedia, scor 2-7 cu Hacken.

Antrenorul și-a anunțat plecarea de la echipă chiar la conferința de presă de la finalul partidei și lăsa de înțeles că ar putea urma o pauză mai lungă în cariera sa de antrenorat.

„Am avut și niște probleme de sănătate, trebuie să le rezolv, încă nu le-am rezolvat de tot. Nu știu cât, un an, doi, trei, patru, cinci, iar dacă voi fi sănătos și voi antrena în continuare, poate mă întorc. Nu am luat decizia la cald, e o decizie pe care nu o să o schimb.”, anunța Petrescu la finalul partidei din Suedia.

Dan Petrescu este unul dintre cei mai importanți antrenori români. A câștigat de cinci ori titlul de campion în România și a fost decorat tot de atâtea ori cu titlul de „Antrenorul Anului”.

