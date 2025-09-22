Victorii pentru ambele echipe din Cluj în Superliga Feminină!

Ambele echipe din județul Cluj care evoluează în primul eșalon, Olimpia Cluj și Olimpia Gherla, și-au câștigat meciurile disputate în weekend.

Olimpia Cluj a câștigat fără probleme meciul cu Vasas | Foto: U Olimpia Cluj Facebook

Ultima etapă din Superliga Feminină s-a încheiat cu două victorii pentru cele două echipe din județul Cluj.

Mai întâi, U Olimpia Cluj a câștigat pe teren propriu cu un neverosimil 8-1 în fața celor de la Vasas Odorhei. Golurile echipei antrenate de Andra Vela au fost marcate de Adina Borodi, Carmen Marcu (dublă), Tanya Maier, Erin Van Dolder, Shaira Pera, Andreea Pînzariu și Mara Ciortea.

Cu această victorie, clujencele urcă pe locul 4, cu 8 puncte în cont după primele 5 etape. A fost al doilea succes din acest sezon pentru fosta campioană națională.

Olimpia Gherla, pe trend ascendent

Tot a doua victorie din această stagiune a bifat-o și Olimpia Gherla. Echipa antrenată de Mirel Albon, tehnician cu 16 titluri de campion național la senioare, a câștigat duelul cu Unirea Alba Iulia, scor 3-1, după golurile marcate de Adina Giurgiu, Roxana Mirea și Mihaela Ciolacu.

Olimpia Gherla se află pe un trend ascendent în acest sezon. Pe lângă cooptarea lui Mirel Albon, a transferat jucătoare importante din fotbalul feminin, precum Mihaela Ciolacu, Maria Stamate, Ioana Borțan sau Mirela Ganea.

