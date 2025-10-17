Derby clujean la fotbal feminin! Olimpia Gherla și Olimpia Cluj se întâlnesc duminică

În acest weekend se va disputa a noua etapă din Superliga Feminină, prilej cu care se vor întâlni singurele echipe din județul Cluj care evoluează în primul eșalon.

Olimpia Gherla se află la al doilea sezon consecutiv în Superliga Feminină | Foto: Atletic Olimpia Gherla Feminin Facebook

Duelul dintre Atletic Olimpia Gherla și Olimpia Cluj va avea loc duminică, de la ora 12:00, pe terenul celei dintâi.

Cele două formații au situații diferite înaintea meciului direct: jucătoarele de la Gherla vin după patru înfrângeri în ultimele cinci etape, în timp ce fetele antrenate de Andra Vela sunt „pe val” după ce au schimbat liderul etapa trecută: au câștigat la Iclod contra Politehnicii Timișoara, scor 2-1, echipă care nu pierduse niciun meci până atunci.

În plus, Olimpia Cluj are și moralul duelurilor directe: n-a pierdut niciun meci contra jucătoarelor din Gherla, trei victorii și un rezultat de egalitate, 1-1, înregistrat în turul acestei ediții.

Gazdele meciului de duminică au impresionat în această vară la capitolul transferuri prin nume precum Mihaela Ciolacu, una dintre cele mai importante jucătoare din fotbalul românesc, Ioana Borțan sau Mirela Ganea, dar și prin numirea antrenorului Mirel Albon, tehnician care a câștigat de-a lungul carierei 16 titluri de campion național la senioare.

