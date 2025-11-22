Daniel Pancu își întărește staff-ul la CFR: a semnat George Ciorceri!

CFR Cluj a anunțat că a ajuns la un acord cu George Ciorceri (70 de ani) pentru a face parte din staff-ul tehnic al clubului.

George Ciorceri, noul membru din staff-ului tehnic / Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Fosta campioană a României caută să revină în fruntea clasamentului, iar pentru asta aveau nevoie de un antrenor principal cu acte în regulă.

Cum Daniel Pancu, cel care conduce antrenamentele de zi cu zi ale CFR-ului, va obține licența PRO abia pe 8 decembrie iar mandatul de interimar al lui Laurențiu Rus a ajuns la final, ardelenii erau nevoiți să angajeze un om în staff care să dețină cea mai înaltă formă de acreditare pentru antrenorii profesioniști.

Astfel, au ajuns la un acord cu George Ciorceri pentru a face parte din staff-ul echipei.

„Bun venit, George Ciorceri! Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, George Ciorceri face parte din staff-ul tehnic al formației noastre, contribuind cu profesionalismul și experiența sa în activitatea curentă a echipei!

Deținător al licenței UEFA Pro, acesta a contribuit în ultimii ani la dezvoltarea juniorilor din cadrul Academiei CFR. De-a lungul carierei, acesta a pregătit echipa noastră în două rânduri și a mai antrenat, printre altele, ASA Târgu Mureș și Politehnica Timișoara.

Îi urăm bun venit și mult succes în noul său rol!”, au scris cei de la CFR Cluj pe pagina oficială de Facebook.

