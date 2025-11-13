Gazon nou de Champions League pe Cluj Arena!

În cursul acestui weekend vor fi finalizate lucrările de modernizare, prin hibridizare, a gazonului de pe Cluj Arena.

Gazon nou pe stadionul Cluj Arena|Foto: Consiliul Județean Cluj

Consiliul Județean Cluj va finaliza, în acest weekend, operațiunea de montare a gazonului hibrid.

Tehnica, executată în mod similar pe marile stadioane ale lumii, constă în „coaserea” unor fibre sintetice, artificiale, în structura gazonului actual. Firul artificial inserat are o dimensiune de 14,5 cm în pământ, respectiv de doi cm la suprafață.

Cluj Arena schimbă jocul: gazon hibrid ca pe marile stadioane ale lumii |Foto: Consiliul Județean Cluj

„Începând chiar din acest weekend, gazonul stadionului Cluj Arena va avea o nouă înfățișare. Partea montată până în acest moment arată foarte bine, fapt care ne conferă încrederea că întreaga suprafață de joc va fi una excelentă la finalizarea operațiunii. Vestea bună este că acest gazon va putea fi utilizat imediat după încheierea lucrărilor. În orice caz, până la momentul disputării primului meci oficial, respectiv cel dintre U Cluj și U Craiova, programat în data de 1 Decembrie, întreaga suprafață va trece prin diverse operațiuni de mentenanță, astfel încât aceasta să se prezinte în condiții perfecte”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Consiliul Județean Cluj va finaliza, în acest weekend, operațiunea de montare a gazonului hibrid |Foto: Consiliul Județean Cluj

Potrivit forului județean, soluția tehnică implementată pe stadionul Cluj Arena a vizat o întărire verticală puternică a gazonului, obținută prin „coaserea” de fibre sintetice în structura naturală, ceea ce conferă o creștere a stabilității și a durabilității pentru o perioadă de viață de până la 15 ani.

Valoarea lucrărilor este de 1.449.314 lei, fără TVA, costul fiind suportat integral din bugetul Consiliului Județean Cluj.

Cluj Arena, gata pentru meciul U Cluj – U Craiova pe un gazon de top |Foto: Consiliul Județean Cluj

Avantajele sistemului constau în:

Calitate constantă a jocului pe o suprafață de iarbă naturală

Teren garantat stabil și uniform

Posibilitatea de a susține de trei până la patru ori mai multe ore de joc/an decât o suprafață clasică neîntărită

Lipsa gropilor și a petelor umede izolate

Uzura redusă care menține acoperirea cu iarbă

Faptul că permite tranziția ușoară de la sporturi la evenimente și înapoi.

