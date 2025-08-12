FOTO. Gazonul de pe Cluj Arena arată excelent la doar o zi după Untold!

Festivalul Untold, desfășurat la Cluj între 7-10 august, s-a încheiat duminică noapte spre luni dimineață.

Cluj Arena, la o zi după Untold | Foto: Alin Tișe Facebook

Festivalul care s-a aflat la a 10-a ediție a avut ca locație principală Cluj Arena, stadionul pe care Universitatea Cluj își desfășoară meciurile programate pe teren propriu. Din acest motiv, elevii lui Ioan Ovidiu Sabău au fost nevoiți să se mute la Sibiu pentru două meciuri: returul cu Ararat Armenia din preliminariile Conference League și duelul cu Petrolul Ploiești, din etapa a 5-a de campionat.

Meciul cu Dinamo se joacă la Cluj!

„Studenții” vor reveni pe stadionul obișnuit în etapa a 7-a, la meciul cu Dinamo, programat în weekendul 23-24 august. Totuși, întrebarea din rândul fanilor echipei este cum va arăta gazonul la ora partidei și dacă meciul se va putea desfășura în condiții normale, fără ca jocul celor două echipe să fie afectat de acest aspect.

Într-o postare făcută pe Facebook, Alin Tișe a prezentat câteva fotografii din incinta arenei la doar o zi după ce festivalul Untold a luat sfârșit.

Gazonul de pe Cluj Arena arată mult mai bine decât după edițiile anterioare | Foto: Alin Tișe Facebook

„E gata pentru toți clujenii!”

„Gazonul de pe Cluj Arena se prezintă într-o formă excelentă, gata să găzduiască meciuri pentru toți clujenii”, a fost mesajul transmis pe către Tișe.

La prima vedere, suprafața de joc pare să fie, într-adevăr, în condiții optime pentru disputarea unui meci de fotbal.

În anii precedenți, festivalul Untold le-a dat bătăi mari de cap celor de la „U” Cluj prin modul în care a fost afectat gazonul, care a avut de suferit mai multe intervenții până să ajungă în cea mai bună stare de joc.

Gazonul de pe Cluj Arena după Untold | Foto: Alin Tișe Facebook

