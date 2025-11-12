S-a făcut! O nouă mutare pe axa CFR Cluj – Universitatea Cluj: „Ne-am înțeles!”

Răzvan Zamfir, șeful Centrului de Scouting de la CFR Cluj, și-a anunțat plecarea de la formația din Gruia săptămâna trecută.

Iuliu Mureșan (stânga) și Răzvan Zamfir (centru), în 2013 / FOTO: MIRCEA ROSCA/AGERPRES

După 12 ani în care a activat la gruparea din Gruia, Zamfir a anunțat că pleacă de la clubul unde a cunoscut marea performanță în fotbalul profesionist.

Deși afirma că va lua o pauză de la fotbalul, la scurt timp, însă, în presă a fost vehiculată informația potrivit căreia acesta ar urma să semneze chiar cu rivala din oraș a feroviarilor, Universitatea Cluj.

Potrivit celor de la ProSport, Zamfir urma să semneze cu formația de pe Cluj Arena și să devină noul director sportiv al clubului, lucru care s-a și întâmplat.

„În principiu, ne-am înțeles cu Răzvan Zamfir. Va fi omul care va conduce departamentul de fotbal. O să încercăm în timp să dezvoltăm și această parte a clubului, care ține de vânzarea de jucători, pentru că Răzvan Zamfir a făcut o treabă extraordinară la CFR Cluj în cei 12 ani în care a fost acolo.

Este un nume important și este o mutare pentru care ne bucurăm că am reușit să o realizăm. Este nevoie de timp și sper să fie ok de ambele părți”, a declarat Radu Constantea pentru Fanatik.

