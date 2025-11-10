Cristian Lopez, fost golgheter la CFR, este la un pas de retragere!

Atacantul spaniol în vârstă de 36 de ani a marcat 19 goluri în 51 de meciuri în tricoul CFR-ului.

Cristian Lopez / Foto: arhivă personală Cristian Lopez Facebook

Cristian Lopez a impresionat în Superligă în sezonul 2015/2016, ediție la capătul căreia ardelenii aveau să triumfe în Cupa României după o finală disputată contra lui Dinamo.

Ibericul jucase la Burgos înainte de a veni liber de contract la CFR, însă cifrele înregistrate în România l-au propulsat în scurt timp în fotbalul mare.

Ardelenii l-au vândut cu 500.000 de euro în Franța, la Lens, grupare care activa în liga secundă, iar de aici avea să fie cumpărat de Angers, formație din Ligue 1.

După experiențe în țări precum Emiratele Arabe Unite și Grecia, Lopez s-a întors în țara natală iar ultima oară a îmbrăcat tricoul celor de la Ceuta, în liga a 3-a din Spania.

S-a despărțit de aceștia în vara anului 2024, iar de atunci este liber de contract. Potrivit profilului său de Transfermarkt, el se află încă în activitate, dar o revenire în fotbalul profesionist este puțin probabilă din cauza accidentărilor suferite în ultima parte a carierei.

