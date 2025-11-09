Sport
Olimpia Cluj cedează în fața liderului Farul, scor 1-2
Seria de patru victorii consecutive a Olimpiei Cluj s-a încheiat duminică, după întâlnirea cu Farul Constanța.Olimpia Cluj a pierdut meciul cu Farul, scor 1-2 / Foto: Sergiu CRĂCIUN / monitorulcj.ro
Constănțenele au luat toate cele trei puncte puse în joc la meciul cu Olimpia Cluj, programat duminică, de la ora 12:00, pe arena din Iclod.
Campioana României a deschis scorul în minutul 35. Bălăceanu a reluat cu o lovitură de cap în plasa porții lui Todd și a semnat singura reușită a primei reprize.
Jucătoarele antrenate de Raluca Sârghe și-au dublat avantajul la zece minute de la reluare. Ivanova a profitat de o eroare în defensiva gazdelor și și-a trecut numele pe lista marcatoarelor.
Doar un minut a durat avantajul de două goluri al Farului. Ciortea a punctat cu un șut de la distanță și a relansat partida.
Degeaba a atacat Olimpia în valuri până la finalul partidei. Onyango s-a opus la șuturile lui Bumbar și Pera și a salvat victoria echipei sale.
A fost prima înfrângere pentru elevele lui Andra Vela în ultima lună și jumătate. Olimpia Cluj încheie etapa pe locul 4, ultimul care asigură prezența în play-off la finalul sezonului regulat.
Etapa viitoare vor juca în deplasare cu Vasas Odorhei, echipa clasată pe ultimul loc.
Echipele de start
U Olimpia Cluj
1.Todd – 21.Sigheartău, 25.Gorgan, 4.Van Dolder, 15.Pînzariu – 8.Bumbar, 13.Brădău, 20Cândea – 7.Ciortea, 90.Marcu (C), 14.Borodi
Rezerve: Andrieș, Micușan, Pera, Varo, Oneț, Niculescu, Maier, Freisen, Șova, Neagu, Cicoș
Antrenor: Andra Vela
Farul Constanța
99.Onyango – 28.Craiovan, 18.Bratu, 6.Stanciu (C), 30.Bogos – 27.Boycheva, 4.Botojel, 14.Ivanova – 44.Bălăceanu, 23.Stancu, 11.Chiper
Rezerve: Achiței, Mihăescu, Cristea, Enez, Cășeriu, Geambazu, Pînzariu
Antrenor: Raluca Sârghe-Simeș
