Etapă roșie pentru fetele de la Olimpia!

Etapa cu numărul #6 din Superliga Feminină a fost cu ghinion atât pentru Olimpia Gherla, cât și pentru U Olimpia Cluj.

Elevele lui Andra Vela sunt pe locul 6 în campionat| Foto: U Olimpia Cluj Facebook

Mai întâi, jucătoarele antrenate de Mirel Albon au cedat în deplasare cu Politehnica Timișoara, scor 2-3, într-o partidă care s-a disputat sâmbătă.

Adina Giurgiu ( min. 70) și Antonia Stanea (min. 90+3) au punctat pentru Gherla, insuficient, însă, pentru celelalte trei goluri înscrise de Sodinca, Rus și Sepetan.

Duminică a venit un nou duș rece pentru jucătoarele din Cluj: U Olimpia a cedat categoric în deplasare cu Csikszereda, scor 0-4. Herczeg, cu o dublă (min. 10 și 21), Shala (min. 48) și Vladulescu (min. 82) au înscris în poarta lui Todd, consemnând, astfel, al doilea eșec din acest sezon pentru elevele pregătite de Andra Vela.

Ambele echipe se pregătesc pentru meciuri pe teren propriu în etapa următoare: la Gherla vine campioana Farul, sâmbătă, 4 octombrie, în timp ce duminică, 5 octombrie, U Olimpia Cluj primește vizita Unirii Alba Iulia, într-o partidă care va avea loc pe stadionul din Iclod.

