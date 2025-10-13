Victorie importantă obținută de Olimpia Cluj în fața Politehnicii Timișoara!

U Olimpia Cluj a produs surpriza etapei a 8-a și a învins liderul Poli Timișoara, scor 2-1.

Elevele lui Andra Vela sunt pe locul 4 în campionat | Foto: U Olimpia Cluj Facebook

Surpriză la Iclod! U Olimpia câștigă în fața celor de la Poli Timișoara și rămâne pe locul 4, ultimul care asigură accederea în play-off.

Jucătoarele lui Andra Vela au deschis scorul în minutul 34. Adina Borodi a înscris din penalty, însă bănățenele au revenit și au egalat înainte de pauză.

Nikoleta Kurja a executat perfect o lovitură liberă și a restabilit egalitatea pe tabelă înainte de pauză.

Totuși, în actul secund Borodi a ieșit din nou la rampă și și-a readus echipa în avantaj, producând adversarei prima înfrângere din acest sezon.

