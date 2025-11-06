Bergodi așteaptă o victorie cu Metaloglobus: „Nu va fi deloc ușor, i-am analizat bine”

Universitatea Cluj va juca pe teren propriu în etapa cu numărul #16, contra Metaloglobus, vineri, de la ora 18:00.

Cristiano Bergodi, noul antrenor de la Universitatea Cluj / Foto: captură YouTube FC Universitatea Cluj

Cristiano Bergodi a susținut joi, la prânz, conferința de presă premergătoare acestui meci.

Italianul speră într-o revenire de formă a elevilor săi după înfrângerea cu FCSB și să bifeze prima victorie pe teren propriu în calitate de antrenor al Universității Cluj.

„Am încredere în jucătorii mei și sper că mâine vom face un meci bun din toate punctele de vedere, pentru că întâlnim o echipă care în ultimul timp a câștigat puncte și este antrenată bine, de un antrenor pe care îl cunosc foarte bine, Mihai Teja, cu care am lucrat la Steaua.

Trebuie să fim pregătiți pentru acest meci, pentru că nu va fi ușor deloc. I-am analizat bine, se apără bine, lui Mihai îi place și să aibă posesie, are și jucători de origine spaniolă, portugheză, cărora le place când au mingea și pleacă foarte bine pe tranziția pozitivă.

Se aglomerează foarte bine, e un meci greu dacă nu îl abordăm cu ambiție, cu concentrare, cu dăruire, pentru că sunt foarte importante aceste trei puncte. Am reîncepe săptămâna cu un moral bun, pentru că, din păcate, această înfrângere cu FCSB a venit într-un moment când am făcut două victorii și toată lumea credea că puteam face și cu FCSB ceva deosebit.

Nu s-a întâmplat, gata, s-a terminat acel joc și trebuie să se mobilizeze jucătorii pentru că Metaloglobus e pe ultimul loc, dar cu Craiova au jucat bine, cu FCSB au câștigat, iar atunci trebuie să avem grijă. Sunt încrezător că vom face un meci bun, pentru că sunt foarte importante aceste trei puncte. Băieții nu trebuie să subestimeze pe nimeni, pentru că în fotbal nu se subestimează nicio echipă, altfel te pedepsește imediat.

Cred că suporterii așteaptă să câștigăm acest meci, dar e normal că se așteaptă întotdeauna să câștigăm. Nu s-a întâmplat cu FCSB, sperăm cu Metaloglobus. Am văzut calendarul, programul este cu trei meciuri acasă (din următoarele patru-n.n) și trebuie să fie un lucru important că jucăm în fața propriilor suporteri.

Am venit de puțin timp și trebuie să implementez ideile mele, am schimbat sistemul de joc, nu e ușor. Mă gândesc ce trebuie să facem ca meci după meci, să jucăm cât mai bine, să avem mai multă posesie și să fructificăm, să exploatăm spațiile care pot apărea în cursul meciului, iar în fața porții trebuie să îmbunătățim finalizarea. Sunt unii absenți, dar cine va intra pe teren, chiar și în a doua repriză, trebuie să dea totul. Avem un lot competitiv, încă suntem în perioada de analize, pentru că nu cunosc jucătorii în ansamblu atât de bine. Am început să-mi dau seama cum este lotul și eu zic că e valoros și avem timpul necesar pentru a reveni, iar eu cred că trebuie să începem de mâine

Sunt 12 zile de când sunt aici și am stat întotdeauna la stadion și la hotel, dar mai mult la stadion, pentru că am dorința și ambiția de a construi ceva bun. Am venit aici cu sufletul și vreau să fac o echipă foarte foarte bună. Avem timp, dar trebuie și să ne grăbim și să începem din nou să câștigăm, pentru că dacă nu o facem, e greu din punct de vedere moral”, a spus Bergodi înaintea meciului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: