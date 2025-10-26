Reacția lui Bergodi după primul meci la „U” Cluj: „Sunt foarte mulțumit de ce am găsit”

Sub comanda noului antrenor, Universitatea Cluj a bifat prima victorie în campionat după două luni, 2-1 contra Oțelului, și se apropie de zona locurilor de play-off.

Cristiano Bergodi, noul antrenor al Universității Cluj | Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Clujenii au acum 17 puncte, cu două mai puțin decât chiar echipa gălățeană, gruparea care ocupă locul 6.

Cristiano Bergodi, cel care i-a luat locul lui Ioan Ovidiu Sabău pe banca tehnică, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi.

„Am văzut dăruire, determinare, sacrificiu din partea jucătorilor şi mă bucur. Sunt de 40 de ani în fotbal şi faza defensivă se poate organiza mai repede. Am făcut un antrenament şi jucătorii au fost perfecţi, ei n-au avut şansa de a juca minega între linii şi mă bucur.

Mă bucur pentru ei. Când avem timp vom face și faza ofensivă mai bună, o făceau și cu Sabău. Miercuri jucăm cu Buzău, apoi cu FCSB. Normal că vom schimba, trebuie să le dăm șansă. Jovo Lukic nu știu de ce nu a reușit la Craiova.

Sunt foarte mulțumit de ceea ce am găsit la echipă. Pe Nistor l-am avut la Craiova. Sunt mulți jucători pe care îi cunosc. Eu sunt mulțumit și bucuros de ceea ce am găsit. E un club de tradiție”, a spus antrenorul italian la finalul meciului.

