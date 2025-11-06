Cristi Dulca a revenit la „U” Cluj: „Dacă nu era Universitatea, nu veneam!”

Cristi Dulca (54 de ani) va fi noul antrenor al echipei de feminin a clubului.

Cristi Dulca / Foto: FC Universitatea Cluj Facebook

Cristian Dulca (53 de ani) este noul antrenor al echipei feminine FC Universitatea Cluj. Fostul internațional român a oferit un interviu pentru UCluj TV în care a povestit ce l-a determinat să răspundă afirmativ acestei provocări.

„Dacă nu era Universitatea Cluj, nu veneam. Îmi plac oamenii care se ocupă de acest proiect. Pot să spun că Raluca Borodi m-a convins și cei din conducere, de asemenea, cu domnul Bogdan Cantor.

A contat foarte mult faptul că ne cunoaștem, a contat foarte mult faptul că este Universitatea Cluj și cu plăcere vin și lucrez la acest nivel. Sper să avem rezultate cât mai repede posibil și echipa să crească de la antrenament la antrenament, de la meci la meci”, a declarat Cristian Dulca.

„Vrem, în primul rând, să creștem și, sigur că obiectivul clubului de la an la an este să ajungem cât mai sus, dar noi, ca și echipă, ne dorim ca fetele să evolueze din punct de vedere tehnic, tactic și fizic, bineînțeles. E un grup frumos. Am văzut un meci în Cupa României, chiar l-am urmărit duminica trecută.

Mi-a plăcut unitatea de echipă, fetele au fost foarte unite, ambițioase, ca de obicei. Am o impresie bună, sigur că mai e mult de lucrat, dar mie îmi place să lucrez. Mi-era dor să revin pe bancă. E o perioadă în care și eu îmi doresc să rămân acasă și vreau să contribui cu experiența mea la acest proiect, iar echipa să evolueze”, a mai spus el.

Cristi Dulca va debuta pe bancă la partida de campionat cu ACS KSE Târgu Secuiesc, programată duminică, 16 noiembrie, de la ora 11:00.

